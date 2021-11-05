سكان “مخطط البيعة” يشتكون من نقص الخدمات الأساسية (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:
اشتكى سكان “مخطط البيعة” في مكة من نقص الخدمات الأساسية، مشيرين إلى أنه لا يوجد تجاوب من أمانة العاصمة المقدسة.
ونقل مراسل “الإخبارية” عبر نشرة النهار شكاوي سكان مخطط البيعة، مؤكدًا أنهم يعانون من نقص كبير في الخدمات الأساسية من سفلتة وإنارة أو تصريف للسيول منذ سنوات عديدة.
وقال أحد سكان المخطط إن الخدمات موجودة في هذا الحي بنسبة صفر، موضحًا أنهم يفتقرون إلى خدمات كثيرة من السفلته والإنارة، كما أن الكلاب الضالة تنتشر في المنطقة والغبار وعدم وجود صرف صحي.
وأشار المواطن إلى أنهم تقدموا بشكاوى عديدة ولم يتم حل هذه الأزمة حتى الآن، مطالبًا المسؤولين بمساواتهم بالمخططات الأخرى.
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