اخبار الخليج – الأستاذ مبارك سعد العطوي في ذمة الله

محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح اليوم الجمعة، الأستاذ مبارك سعد العطوي، وسيوارى جثمانه الثرى اليوم بعد صلاة العصر بمقبرة المحرق.

ويعتبر المرحوم الأستاذ مبارك العطوي أحد الكفاءات الوطنية التي تقلدت الكثير من المراكز القيادية والمناصب الحكومية والإدارية.

تقلد الفقيد مبارك العطوي منصب الوكيل المساعد لشئون السياحة في وزارة الإعلام. كما كان الفقيد رئيسًا لمجلس إدارة «معهد اليوسي ماس»، وعضوًا بمجلس إدارة «جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية»، وعضوًا تنفيذيًا في «مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية». وكان أيضًا نائبًا لرئيس «مركز كانو الثقافي»، وعضوًا بمجلس الأمناء والأمين العام لـ«جائزة يوسف بن أحمد كانو».

وللفقيد كذلك إسهامات ثقافية، فقد صدر له كتاب بعنوان «هواجسنا بقراءات أخرى».