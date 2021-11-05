إثيوبيا تمدد المهلة الممنوحة للمواطنين لتسجيل أسلحتهم حتى الأحد المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات
أعلنت الحكومة الإثيوبية عن تمدد المهلة الممنوحة للمواطنين لتسجيل أسلحتهم حتى الأحد المقبل.
وكان قد دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، المواطنين في بلاده إلى حمل السلاح للتصدي إلى زحف مقاتلي جبهة تيجراي.
وتوجه بنداء عبر موقع “فيسبوك”، بعد تقارير مفادها بأن المتمردين في إقليم تيجراي سيطروا على مدن أكثر في إقليم أمهرة المجاور.
وحض المواطنين على تنظيم أنفسهم بأي طريقة قانونية وحمل أي سلاح أو قوة من أجل التصدي والقضاء على جبهة تحرير تيجراي.
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