شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب نظام التيار الغير منقطع لتغذية الأحمال الهامة بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي ممثلة بوكالة لشؤون الفنية و التشغيلية و الصيانة و إدارة المرافق بتركيب نظام التيار الغير منقطع (UPS) وهو نظام هندسي متطور وعبارة عن شبكة من التغذية الكهربائية الاحتياطية للأجهزة و المعدات التي تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي و ذلك لتغذية الأحمال الهامة بالمسجد الحرام و ساحاته. وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل و الصيانة المهندس عامر اللقماني أن المسجد الحرام يحتوي على 8 وحدات عدم انقطاع للتيار الكهربائي UPS بالمسعى و هذهِ الوحدات تغذي أجهزة النظام الصوتي في غرفة التحكم بالصوت في بدروم المسعى، كما تغذي جميع السماعات الموجودة في أدوار المسعى و الساحة الشرقية و الإضاءة في أدوار المسعى و سعة الوحدات 200 و 250 و 500 KVA. وبين أنه يوجد 6 وحدات عدم انقطاع التيار الكهربائي ups بدورات السوق الصغير تغذي الإضاءة داخل الدورات و سعة الوحدات 50 و 60 KVA، كما يوجد وحدتين عدم انقطاع التيار الكهربائي ups بدورات القشاشية تغذي أيضا الإضاءة سعة الوحدات 40 KVA، ووحدة عدم انقطاع التيار الكهربائي UPS خاصة بنظام التحكم و المراقبة سعة الوحدة 20 KVA ، مشيرا إلى أن العديد من وحدات عدم انقطاع التيار الكهربائي ups تغذي الأنظمة الإلكترونية الموجودة في دورات أجياد و الصفوة و العنقري و النقل الجماعي و من هذه الأنظمة النظام الصوتي و نظام الكاميرات و نظام BMS.