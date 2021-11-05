التحالف : اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف جازان

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث الرسمي بإسم تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية في المملكة تمكنت اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان.

محمد يوسف

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