مصر.. والدة “سفاح الإسماعيلية” تحسم الجدل وتكشف حقيقية تعرضها للاعتداء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

أكدت والدة المتهم بارتكاب واقعة الساطور بمحافظة الإسماعيلية المصرية أمام النيابة العامة، أنه لا صحة لما هو متداول بشأن سبب ارتكاب حادث ذبح الشاب وعلاقته بها وشقيقته.

وقالت والدة سفاح الإسماعيلية أمام النيابة العامة، إن نجلها يعاني من أزمات نفسية بسبب تعاطيه المواد المخدرة، وأنه الخليج 365 وتم احتجازه في أحد مراكز مكافحة الإدمان، مؤكدة عدم معرفتها السابقة بالقتيل.

واستدعت النيابة العامة والدة الجاني وشقيقته، واستمعت على مدار ساعة لأقوالهما، وواجهتهما بالمتهم، والذي نفى هو الآخر قيامه بارتكاب الواقعة بغرض الدفاع عن شرفه كما كان يدعي وقت وقوع الحادث المأساوي.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، أمر في وقت سابق الخميس، بإحالة المتهم بقتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.