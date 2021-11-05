منظر مُبهر لقاصدي المسجد الحرام قبيل أداء صلاة الجمعة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق: نشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو للمسجد الحرام والكعبة المشرفة قبيل أداء صلاة الجمعة. وأظهر الفيديو منظر مُبهر لقاصدي المسجدالحرام قبيل أداء صلاة الجمعة وسط أجواء روحانية ونفوس هانئة مطمئنة. وكان قد أدى المصلون فى جميع مناطق المملكة صلاة الاستسقاء صباح أمس الخميس، اتباعًا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر أملا فى طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أنحاء البلاد..

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