اخبار دوليه – انخفاض مستوى الرؤية في بكين وسط تلوث يغلّف أجواءها

محمد بن مسعود - الدمام - انخفض مستوى الرؤية في أجزاء من العاصمة الصينية بكين لأقل من 200 متر اليوم الجمعة وسط تلوث كثيف غلّف أجواءها، مما دفع السلطات لإغلاق بعض الطرق السريعة.

وأصدرت بكين أمس الخميس أول تحذير من التلوث الكثيف للخريف والشتاء وطالبت بتعليق بعض الإنشاءات الخارجية وأعمال المصانع والأنشطة المدرسية في الأماكن المفتوحة.

وتراجع مستوى الرؤية بقوة واختفت قمم أعلى مباني المدينة وسط الغمام.

وغالبا ما تعاني منطقة بكين-تيانجين-خبي من غمام التلوث الكثيف خلال فصلي الخريف والشتاء وخاصة في الأيام التي تغيب عنها الرياح.

ومن المتوقع أن تتشتت الذرات الملوثة للأجواء مع قدوم موجة باردة من سيبيريا في مطلع الأسبوع.