محمد بن مسعود - الدمام - أظهر إحصاء لرويترز أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة زاد 77953 على الأقل يوم الخميس إلى 46.40 مليون حالة.
كما ارتفع عدد الوفيات 1124 حالة على الأقل إلى 754526.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – أمريكا تسجل حوالي 78 ألف إصابة جديدة و1124 وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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