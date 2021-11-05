اخبار دوليه – أمريكا تسجل حوالي 78 ألف إصابة جديدة و1124 وفاة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - أظهر إحصاء لرويترز أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة زاد 77953 على الأقل يوم الخميس إلى 46.40 مليون حالة.

كما ارتفع عدد الوفيات 1124 حالة على الأقل إلى 754526.