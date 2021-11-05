الصحة توضح موعد أخذ الجرعة التنشيطية لمرضى غسيل الكلى وزراعة الأعضاء

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

شددت وزارة الصحة، على تلقي الجرعة التنشيطية من لقاحات فيروس كورونا، للفئة العمرية 18 سنة فأكثر، وذلك من أجل تقوية المناعة لديهم .

وأضافت الوزارة، أن هناك دراسات وأبحاث أثبتت انخفاض فعالية لقاحات كورونا مع مرور الوقت، لذلك يستلزم تلقي جرعة معززة للمناعة.

وأوضحت أن المدة بين الجرعة الثانية والتنشيطية للفئة العمرية 18 عامًا فأكثر تكون خلال ستة أشهر من أخذ الجرعة الثانية، أما بالنسبة لمرضى غسيل الكلى وزراعة الأعضاء فتكون بعد شهر من أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا.