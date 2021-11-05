الأرصاد تنبه أهالي الشرقية والشمالية: رياح نشطة وأتربة مثارة تعيق الرؤية

الرياض - محمد عبدالله - نبه المركز الوطني للأرصاد أهالي منطقتي الشرقية والحدود الشمالية بشأن التقلبات الجوية خلال الساعات القادمة.

وتوقعت الأرصاد رياح نشطة وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية بالمنطقة الشرقية وتشمل الحالة كل من "القيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا".

كما نبهت الأرصاد أهالي الحدود الشمالية بشأن نشاط للرياح والأتربة المثالة، وتشمل الحالة كل من "العويقيلة ورفحاء وعرعر".

وأوضحت الأرصاد أن الحالة الجوية ستبدأ الساعة 9:00 من صباح اليوم الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 5 مساء.

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