بالصور.. تركيب نظام التيار الكهربائي غير المنقطع بالحرم المكي

الرياض - محمد عبدالله - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتركيب نظام التيار غير المنقطع (UPS) وهو نظام هندسي متطور، عبارة عن شبكة من التغذية الكهربائية الاحتياطية للأجهزة والمعدات التي تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي، وذلك لتغذية الأحمال الهامة بالمسجد الحرام وساحاته.

وقال مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، المهندس عامر اللقماني، إن المسجد الحرام يحتوي على ٨ وحدات عدم انقطاع للتيار الكهربائي (UPS) بالمسعى، وهذهِ الوحدات تغذي أجهزة النظام الصوتي في غرفة التحكم بالصوت في بدروم المسعى، كما تغذي جميع السماعات الموجودة في أدوار المسعى والساحة الشرقية والإضاءة في أدوار المسعى، وسعة الوحدات (٢٠٠ و ٢٥٠ و ٥٠٠ KVA).

وأشار إلى أنه يوجد ٦ وحدات عدم انقطاع التيار الكهربائي (ups) بدورات السوق الصغير، تغذي الإضاءة داخل الدورات و سعة الوحدات (٥٠ و ٦٠ KVA)، كما يوجد وحدتا عدم انقطاع التيار الكهربائي (ups) بدورات القشاشية تغذي أيضا الإضاءة سعة الوحدات (٤٠ KVA)، ووحدة عدم انقطاع التيار الكهربائي (UPS) خاصة بنظام التحكم و المراقبة سعة الوحدة (٢٠ KVA).

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