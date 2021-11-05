كل ما تريد معرفته عن الخدمات الجديدة على تطبيق "أبشر" السعودي

أعلنت السلطات السعودية عن خدمات جديدة تمت إضافتها إلى تطبيق أبشر الإلكتروني، تصل إلى 15 خدمة.

وحسب ما نشره تطبيق "أبشر" عبر حسابه في "تويتر"، فقد أعلن عن خدمات جديدة بالتزامن مع انعقاد "ملتقى أبشر السابع للتعاملات الإلكترونية"، والذي افتتحه وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

وأوضح أن الخدمات الجديدة التي تم تدشينها هي 15 خدمة، من ضمنها 10 خدمات تخص تطبيق أبشر للأفراد.

وتتضمن الخدمات الجديدة تجديد رخصة السير، حيث يمكن وعبر تطبيق "أبشر" تجديد رخصة سير المركبة، وتحميلها ليجدها الشخص في الهوية الرقمية.

ومنها أيضا إصدار تقارير الببيانات من قطاعات وزارة الداخلية المختلفة واستعراضها وطباعتها بكل سهولة وتقديمها للجهات التي تطلبها.

ومنها كذلك خدمات الجوازات للأسر الحاضنة، وتجديد جواز السفر للأبناء الأقل من 15 عامًا.

كما تتضمن تلك الخدمات الجديدة تجديد رخصة السلاح، ودفع الكفالات الخاصة بالتوقيف عن طريق التطبيق، وتجديد الهوية وإصدار بدل فاقد إلكترونياً، وموافقة المقيم لنقل خدماته لصاحب العمل الجديد، وإصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي.

أيضا تضمنت تلك الخدمات إذن إصلاح المركبة، والتسجيل الموحد في مدارس القيادة.

وقدد نشرت جريدة المدينة السعودية ما قالت إنها ضوابط لاستخدام تلك الخدمات، منها ما يتعلق بتجديد الهوية الوطنية حيث يمكن القيام بتجديدها عبر التطبيق بشترط أن يكون قد بقي على صلاحية الهوية الوطنية 180 يومًا أو أقل.

وعن تحقق النظام من المواصفات الفنية للصورة، اشترط تطابُق الصورتَيْن القديمة والجديدة، مؤكدا أن سداد رسوم خدمة التوصيل شرط لإتمام الطلب، وأن تكون الصورة حديثة، مشيرا إلى عدم مورو أكثر من 6 أشهر على التقاطها، وأن تكون ملامح الوجه فيها واضحة، وبدون تعابير، وخالية من مساحيق التجميل، لافتا إلى عدم قبول الصور بالنظارات، أو العدسات اللاصقة التي تُخفي لون العين.

وأوضح أنه في حال إصدار بدل فاقد، أو تالف يمكن استخدام الصورة السابقة بشرط عدم مرور 270 يوما على التغيير، مؤكدا أنه "لا يمكن للمستفيد القيام بطلب في ظل وجود طلب قيد المعالجة"، ولا يمكن أيضا مع "وجود غرامات مالية مسجَّلة عليه من الأحوال".

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