"المرور السعودي" يبدأ تطبيق غرامة تصل إلى 500 ريال على مخالفة تتعلق بالأطفال

بدأت الحملات المرورية السعودية ، اليوم الجمعة، تطبيق القرار المتعلق بتغريم أصحاب السيارات، الذين يثبت جلوس الأطفال في المقاعد الأمامية لسياراتهم.

ووفقا لما نشرته جريدة المدينة السعودية فإن المرور السعودي سيبدأ من اليوم تطبيق القرار الخاص بعدم ركوب الأطفال في مقاعدهم المخصصة لهم في الخلف، عن طريق تغريم صاحب السيارة غرامة تتراوح من 300 إلى 500 ريال.

وكان المرور السعودي قد نشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، موصيا بضرورة وضع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 أعوام في مقاعد الأمان المخصصة لهم بالمقاعد الخلفية، حفاظا عليهم من خطر الحوادث.

واستثنى القرار من التغريم السيارات التي ليس بها مقاعد خلفية، أو أن يكون الطفل قد تجاوز سن الـ10 سنوات.

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