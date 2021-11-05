اخبار الخليج – الارصاد: الطقس ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية ثم يتحول إلى غائم جزئيا احيانا

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية ثم يتحول إلى غائم جزئيا احيانا.
الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 01 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار.
ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام.
درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية العظمى 90 % والصغرى 30 %.
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