يستحيل عودته مرة أخرى.. متخصصة تكشف أسباب تساقط الشعر بعد الإصابة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ وكالات:
قالت طبيبة الأمراض الجلدية واختصاصية الشعر، ناتاليا شامانسكايا، إن هناك عدة أسباب تؤدي إلى تساقط الشعر بسبب الإصابة بفيروس كورونا موضحة أن هذا الأسباب تستمر حتى بعد التعافي من فيروس كورونا.
وأضافت أن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تساقط الشعر هو تلقي الجسم الكثير من المضادات الحيوية، موضحة “إذا كان الشخص مصابًا بـ كورونا وكان متصلاً بجهاز التنفس الصناعي، فإنه سيعاني من تساقط الشعر الإقفاري، وذلك بسبب انتهاك للدورة الدموية في منطقة نمو الشعر نفسه، الأمر الذي يجعل عملية عودة الشعر مرة أخرى مستحيلة.
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