الإمارات تطلق خطة لإنتاج 25% من حصة سوق الهيدروجين منخفض الكربون

محمد بن مسعود - الدمام - قالت الحكومة الإماراتية، إنها تعمل حاليا على تنفيذ أكثر من 7 مشروعات طموحة لإنتاج الهيدروجين النظيف تستهدف من خلالها 25% من الحصة في أسواق التصدير الرئيسة، وذلك للمساهمة في تحقيق الحياد المناخي.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أعلنت أبوظبي عن خارطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين أثناء القمة العالمية للتغير المناخي “COP26” في غلاسكو، التي تجمع دول العالم للالتزام بخفض الانبعاثات للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية باريس.

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وأوضحت الوكالة أن خارطة الطريق تتضمن تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين والتي تساهم في تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وأشارت الوكالة إلى أن الإمارات تعمل حاليا على تنفيذ أكثر من 7 مشروعات طموحة تستهدف من خلالها 25% من الحصة في أسواق التصدير الرئيسة، وبناء منشآت إنتاج الهيدروجين والأمونيا على نطاق واسع، وتوفير أكثر الأسعار تنافسية في العالم في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية وقدرات استيعاب الكربون وتخزينه على نطاق واسع.

من جانبه، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إن المبادرة بمثابة محرك رئيس يساهم في تقديم حلول مستقبلية لتحديات المناخ العالمية.

وبدوره أوضح وزير الصناعة الإماراتي سلطان الجابر أن خارطة الطريق خطوة مهمة تسهم في دعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي 2050 وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

كما أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم المهيري، أن الهيدروجين النظيف وقود مستدام للمستقبل وأداة مهمة لتقليل الكربون.