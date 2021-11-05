غرامة تصل لـ10 آلاف ريال.. الأمن العام يوضح عقوبة أداء العمرة ودخول الحرم بدون تصريح 

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:
قرر الأمن العام، توقيع عقوبة مالية على مخالفة من يضبط قادمًا لأداء العمرة ودخول الحرم المكي دون تصريح.
وقال الأمن العام أنه تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19″، وضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة، والصلاة، بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة بالحرم المكي الشريف وساحاته.
ونشر الأمن العام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنفوجراف يوضح العقوبة المالية على مخالفة من يضبط قادمًا لأداء العمرة ودخول الحرم المكي الشريف دون تصريح والتي جاءت كالتالي:
ــ 10 آلاف ريال، غرامة مالية لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة، دون الحصول على تصريح
ــ 1000 ريال، غرامة مالية لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح لأداء الصلاة.
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