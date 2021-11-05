محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس: نفذت لجنة المتابعة الميدانية لبرنامج التوطين في منطقة الحدود الشمالية أمس (23 ) جولة رقابية على أنشطة بيع الذهب والمجوهرات وأنشطة بيع الهدايا والإكسسوارت بمدينة عرعر . وأسفرت الجولات عن ضبط مخالفتين وإنذار وإغلاق منشأه واحدة . ودعت اللجنة أصحاب المنشأت والأنشطة المستهدفة بالتوطين سرعة توطين الوظائف تفادياً لتطبيق العقوبات بحق المخالفين، مؤكدةً استمرارها في جولاتها الميدانية لمتابعة قرارات التوطين على جميع الأنشطة المستهدفة.

كانت هذه تفاصيل خبر لمخالفة قرارات التوطين.. إغلاق منشأه لبيع الذهب وضبط مخالفتين بعرعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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