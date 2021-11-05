أمير الرياض بالنيابة يتلقى التعازي من وزيري الداخلية والخارجية بالإمارات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس:

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، اتصالين هاتفيين من سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبرا فيهما عن عزائهما ومواساتهما في وفاة أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز رحمه الله.

وقد أعرب سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن عن شكره وتقديره لسموهما على تعازيهما ومشاعرهما الأخوية، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.