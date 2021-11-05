وفاة شابين وإصابة 6 آخرين في حادث مروع بمحايل عسير (صور)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق: وقع حادث مروري على طريق رعلة بقنا التابعة لمحايل عسير، مما أسفر عن وفاة شابين وإصابة 6 آخرين. وعلى الفور هرعت الأجهزة الأمنية في محايل لمباشرة الحادث المروع وكشف ملابساته. كما وصلت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقلت حالتي الوفاة للمستشفى.

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