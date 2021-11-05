محمد بن مسعود - الدمام - الكمون يعالج هشاشة العظام وأعراض القولون العصبي ويطرد الغازات المزعجة ويقلل التشنجات المؤلمة في الأمعاء والبطن (طريقة الاستخدام الصحيحة)

الكمون هو من الأعشاب الطبيعية ذات بذور بيضوية الشكل لونها أصفر مائل للبني وهو ثاني أكثر التوابل شعبية وأهمية في العالم بعد الفلفل الأسود

يتكون الكمون من البروتين والألياف ومضادات الأكسدة والدهون ،ويعود أصله إلى مصر فقد استخدم في إتمام التحنيط ويستعمل في الطهي والعلاجات الطبية ومن فوائده:

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يساعد في معالجة التوتر والقلق

يفيد البشرة ويعالج الالتهابات الفطرية والبكتيرية

يساعد على زيادة تدفق الدم الى أعضاء الجسم وخاصة الدماغ

ينظم عملية الهضم يطرد الغازات المسببة آلام البطن ويعالج المغص لدى الأطفال الرضع ويعالج الغثيان أثناء الحمل

يساعد في علاج الربو والتهاب الشعب الهوائية لأنه يحوي على مادة الكافيين وزيوت عطرية مطهرة وبذلك يسهل عملية طرد البلغم المزعج من الجهاز التنفسي.



فوائد الكمون وعشبة الليمون

أكدت الدراسات أن الكمون والليمون له فائدة صحية للجسم منها:

يخفف آلام المعدة والانتفاخ

يطرد الغازات ويعالج الإمساك

يساعد بفقد كميات كبيرة من الوزن

يهدئ القولون المتهيج ويخفف من أعراضه

يكافح بعض أنواع البكتيريا والعدوى الفطرية

يقلل مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية



فوائد الكمون للبطن

ذكرنا سابقا مدى أهمية الكمون للجهاز الهضمي

حيث أنه يسهل عملية الهضم والأهم من ذلك أنه يقلل من التشنجات المؤلمة التي تصيب الأمعاء والبطن ويعالج أعراض القولون العصبي ويطرد الغازات المزعجة.

فوائد الكمون للكرش

للكمون القدرة على منع تخزين الدهون في الجسم خاصة منطقة البطن لاحتوائه على الألياف الطبيعية التي تسهل الهضم والنتيجة تظهر بعد 30 يوم من شرب كوب من الكمون المفلي قبل النوم

فوائد الكمون للعظام

يعمل على معالجة هشاشة العظام خاصة بعد انقطاع الطمث عند المرأة.

ويحوي الكمون على خليط من العناصر التي تقوي الهيكل العظمي في الجسم وحمايته.

فوائد الكمون للبشرة

يعمل على تبيض البشرة وتوحيد لونها

ينظف البشرة بعمق ويخلصها من البقع الداكنة

يقاوم علامات التقدم بالسن التي تظهر على البشرة

يعالج الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية

يعالج الكمون الدمامل والبثور في البشرة وذلك عن طريق طرد السموم من الجسم المسببة للبثور



اضرار الكمون

تبرز اضراره عند الافراط في تناوله فقط

يرجى الحذر وعدم تناوله مع أدوية مضادة للسكري.

كيفية تحضير مغلي الكمون

توضح النقاط الآتية طريقة تحضير مغلي الكمون خلال 10 دقائق:

المكونات:

ملعقة صغيرة من بذور الكمون.

كوبين من الماء.

ملعقة صغيرة من العسل.

بضع قطرات من الليمون.

طريقة التحضير:

إضافة بذور الكمون والماء في وعاء.

وضعه على النار حتى يغلي.

تصفية الماء من البذور.

وضع الماء المصفى في كوب.

إضافة ملعقة العسل وبضع قطرات من الليمون.

تحريكه جيداً ثم شربه.

المصدر: ويب سيت