التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية قامت بتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان.
وفى وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أمس الخميس، عن تنفيذ 25 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية بصرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية”.
وقال التحالف إن عمليات الاستهداف شملت تدمير 14 من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من 115 عنصراً إرهابياً.
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