محمد بن مسعود - الدمام - معارك مارب تجبر وزارة الدفاع بحكومة الحوثيين إلى الاعلان رسميا عن ”تجنيد جديد”

أجبرت معارك محافظة مارب وزارة الدفاع بحكومة المتمردين الحوثيين غير المعترف بها، إلى الاعلان رسميا، اليوم الخميس، عن فتح “باب التجنيد مجددا” في الكليات العسكرية الواقعة في المحافظات التي تسيطر عليها.

وأعلنت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية، عن فتح باب القبول في الكليات العسكرية للعام 2021ـ 2022م، ابتداء من الأربعاء المقبل.

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وزعمت بأن التسجيل سيكون الكتروني في الكليات الحربية والبحرية والطيران والدفاع الجوي، وسيكون مكفولاً لأي طالب من خريجي الثانوية العامة تنطبق عليه الشروط من أي محافظة من محافظات الجمهورية·

وتسببت المعارك المندلعة في جبهات محافظات مارب والجوف والحديدة والضالع والبيضاء، في إهلاك غالبية خريجي الكليات، الذين تم تجنيدهم خلال السنوات الاربع الماضية، لمدة ستة أشهر، ومنحهم رتب عسكرية.

وحصدت المعارك المحتدمة بين الجيش اليمني والقبائل المسنودين بمقاتلات التحالف العربي، ومليشيا الحوثي، الالاف من عناصر المليشيا منذ بدء التصعيد نحو المحافظة الغنية بالنفط، في فبراير الماضي.