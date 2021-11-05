صحيفة: واشنطن تعطي الضوء الأخضر لمصر بشأن لبنان

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت صحيفة لبنانية، صباح اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت مصر الضوء الأخضر لتوريد الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر سوريا من دون التعرض لعقوبات قانون قيصر.
وذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية نقلا عن مصادر مطلعة على ملف الكهرباء والغاز المصري أن “الحكومة المصرية تلقت الرسالة التي كانت تنتظرها من الولايات المتحدة والتي تسمح لها بتوقيع عقد مع لبنان لتزويده بالغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي الذي يصل إلى سوريا ومنها وصلة إلى معمل دير عمار”.
وأشارت المصادر إلى أن “الرسالة تسمح لمصر والشركات العاملة على صيانة وتشغيل الخط، ببيع الغاز إلى لبنان من دون أن تكون عرضة لأي عقوبات قد تنتج من قانون قيصر الأمريكي”.
وأضافت المصادر للصحيفة، أنه بالاستناد إلى هذه الرسالة، سيوقع لبنان، وفق المفاوضات التي أجراها وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في القاهرة، عقداً لشراء الغاز من مصر يمتدّ لنحو عشر سنوات.
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