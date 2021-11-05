محمد بن مسعود - الدمام - مشروب “خارق” ينسف الكرش وينقص الوزن خلال أسبوع (طريقة التحضير) قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية الصحية والعلاجية في مصر، عبر صفحته على “فيسبوك”، مشروب بذور الحلبة لنسف الكرش وإنقاص الوزن مع الاستمرار عليه لمده أسبوع. المكونات وطريقة التحضير مشروب بذور الحلبة: قد يهمك ايضاً – ملعقة كبيرة من بذور الحلبة – نضيف عليها كوب ماء بيغلي و نقلبها و نغطيها لحد ما تبرد و يبقي قوامها چيلاتيني. – نقلبها مرة أخرى و تشرب كلها مع البذور قبل الغداء والعشاء بنصف ساعة. أهمية مشروب بذور الحلبة : – تشد البشرة

– تعالج الخشونة

– تعالج الامساك

– تقلل الكوليسترول الضار.

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