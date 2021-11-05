«الشراري» بعد نزول وزنه من 450 إلى 225 كجم: أفكر في الزواج وبداية حياة جديدة

الرياض - محمد عبدالله - قال المواطن منصور الشراري، إن حياته تغيرت بعد رحلة علاج ونزول وزنه من 450 إلى 225 كيلو جرام.

وأوضح الشراري لـ"قناة الإخبارية"، أنه كان لا يستطيع المشي، ويزحف على الأرض بسبب وزنه الذي قارب نصف طن، مضيفا أن أموره تغيرت كثيرا بعد إجراء عملية جراحية له بالمدينة الطبية الجامعية لجامعة الملك سعود.

وأضاف "استقبلني الفريق الطبي برئاسة الدكتور عبدالله الضحيان، وجلست عنده 4 أشهر".

وختم الشراري بقوله "أشعر الآن أني مولود من جديد، وكنت أمارس العلاج الطبيعي في المستشفى والمشي بخلاف تدريبات الصالة الرياضية والمسبح وأفكر الآن في الزواج وبداية حياة جديدة".

اقرأ أيضا:

«الصحة العالمية» توضح تأثير الجمع بين لقاحي «كورونا» و«الإنفلونزا»