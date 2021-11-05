الحياة الفطرية: مشاهدة المها العربي وظبي الريم بأعداد كبيرة في الطرق.. قريبًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المستشار في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أحمد البوق، أنه تم إطلاق أعداد كبيرة من المها العربي وظبي الريم بشوارع المملكة، بحيث يمكن مشاهدتها في الطرق خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف أحمد البوق، لبرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية" أن تلك الخطة تشمل أعداداً كبيرة أيضاً من ظباء الأدمي والوعول الجبلية بعد إعادة توطينها في المناطق الطبيعية التي انقرضت منها سواء شمال المملكة أو وسطها أو جنوبها.

وتابع أنه سيكون هناك تنسيق مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية لوضع لوحات تحذيرية لمناطق عبورها.

ولفت أحمد البوق إلى أن المركز أطلق العام الماضي 680 كائناً فطرياً في 15 موقعاً وسيطلق هذا العام أعداداً أكبر.

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. الاتحاد يقسو على الفتح بثلاثية وينفرد بصدارة دوري المحترفين