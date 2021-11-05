الزعاق: ربيع الآخر سيكون ألطف وأجمل أيام السنة لهذا العام

الرياض - محمد عبدالله - أوضح د. خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن شهر ربيع الآخر هو الشهر الرابع من شهور السنة الهجرية وهي سنة قمرية تعتمد في شهورها على رؤية الهلال.

وقال الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في تويتر: سمي ربيعًا لأنه يقع في فصل الخريف فكان العرب القدماء يسمون الخريف ربيعًا والربيع صيفًا والصيف قيظًا.

وأضاف أن الشهور العربية القديمة تتواءم مع مسمياتها ربيع أول ربيع ثاني دلالة على الخريف، وجماد أول جماد ثاني دلالة على الشتاء، ورمضان من رمض الأرض أي شدة الحرارة.

وتابع د. خالد الزعاق أن شهر ربيع الآخر لهذه السنة يعتبر ألطف وأجمل أيام السنة الهجرية لأنه داخل فيه موسم الوسم فأوله معتدل وفي منتصفه تهب علينا رياح تجبر الناس على أن يرتدوا ملابس الشتاء إلا أنها لا تدوم طويلًا ويعود الاعتدال كرة ثانية، وفي نهايته تدخل علينا مربعانية الشتاء.

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