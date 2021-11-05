المرور يعلن استئناف مزاد لوحات المركبات بدءًا من الأسبوع المقبل.. و5 خطوات لحجز موعد

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي، استئناف مزاد لوحات المركبات ابتداءً من الأسبوع المقبل، وذلك من خلال حجز المواعيد عن طريق منصة «أبشر»، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في موقع المزاد.

وقال الحساب الرسمي للمرور عبر موقع «تويتر»: «تعلن الإدارة العامة للمرور استئناف مزاد لوحات المركبات ابتداءً من الأسبوع المقبل، وذلك من خلال حجز المواعيد عن طريق منصة أبشر لحضور المزاد في إدارات المرور بمناطق المملكة، كما تنوه بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في موقع المزاد».

وجاءت خطوات حجز الموعد كالآتي:

تسجيل الدخول لمنصة أبشر.

مواعيد.

اختيار الإدارة العامة للمرور.

حجز موعد.

حضور المزاد العلني للوحات المميزة.

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