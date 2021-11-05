محمد بن مسعود - الدمام - إعلان جديد من التحالف العربي بشأن محافظتي مارب والجوف

أعلن التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، اليوم الخميس، تنفيذ 25 عملية جوية جديدة، استهدفت مواقع وتعزيزات المتمردين الحوثيين في جبهتي صرواح بمحافظة مارب وأخرى بمحافظة الجوف، خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وأوضح التحالف بأن عملياته الجديدة، أسفرت عن تدمير 14 آلية عسكرية، ومقتل أكثر من 115 من مقاتلي المليشيا الحوثية.

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وتشهد جبهات القتال بمحافظة مارب، معارك عنيفة ومتواصلة بين المليشيا والجيش اليمني المسنود برجال القبائل ومقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية، خلفت مئات القتلى والجرحى من الجانبين، وسط دعوات متواصلة للحوثيين بوقف التصعيد العسكري وسرعة الدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب.