محمد بن مسعود - الدمام - ذهبوا لنبش قبر والدتهم بعد وفاتها بأسبوع.. وبعدما فتحوا القبر كانت المفاجأة الصادمة؟!

ام أشقاء أردنيون بمساعدة مواطنين، وحضور الأجهزة الأمنية، بفتح قبر والدتهم، بعد وفاتها بأسبوع فقط.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن مصدر أمني قوله إن الأشقاء، وعند زيارتهم لقبر والدتهم، سمعوا أصواتا تصدر منه، وطلبوا من الأجهزة الأمنية السماح لهم بفتحه.

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وأوضح المصدر أنه وبعد فتح القبر، تم نقل السيدة المتوفاة إلى أقرب مستشفى، وبعد الفحص الطبي لها تبيّن أنها متوفاة بالفعل، ولم يصدر الصوت عنها.

يشار إلى أن الحادثة حصلت في مقبرة “الصقلاوي” بمدينة الرمثا شمالي الأردن.

ووثّق ناشطون بكاميراتهم لحظة قيام الشبان بفتح القبر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

