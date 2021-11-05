محمد بن مسعود - الدمام - اغرقها بدمائها على سرير دخلتهم وما فعله بعروسته لم يخطر ببال إبليس

لقيت عروس في إحدى قرى الصعيد المصرية مصرعها على يد عريسها بعد ساعات من حفل الزفاف.

وقالت وسائل اعلام مصرية أن ليلة دخلة فتاة عشرينية تحولت إلى ليلة مرعبة ومؤلمة بعد قيام العريس بقتل عروسته أثناء خلوتهما في غرفة النوم.

قد يهمك ايضاً

ووجه العريس عدة طعنات بالسكين في صدر عروسته التي تخضب جسدها بالدماء وفارقت الحياة على الفور.

واعترف العريس الجاني أن سبب قيامه بذلك هو اكتشافه أن عروسته ليست عذراء، حيث لم تخرج الدماء عندما جامعها أول مرة كما هو سائد عند الكثير، وهو ما أثار جنونه ودفعه للتوجه إلى مطبخ شقته واخذ السكين ووجه للعروسه عدة طعنات في صدرها.

وبعد إحالة العروس للطب الشرع والكشف عليها، تبين أنها غشاء بكارتها من النوع المطاط وهذا النوع لا ينفض الا بتدخل جراحي.