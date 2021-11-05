أوكرانيا تعتزم زيادة عدد طائرات بيرقدار المسيرة التركية 

محمد بن مسعود - الدمام - كييف – سبوتنيك. وقال رئيس الهيئة : “دعنا نعود إلى موضوع بيرقدار. الدولة تشتري بيرقدار وهي موجودة لدينا في الخدمة، و(نحن) لا نتوقف عند هذا، سنزيدهم أكثر”.

وزارة الخارجية الروسية

وأضاف: “الوضع الذي تتم مناقشته الآن: هل نحن نستخدمها بالشكل الأمثل؟”.

وقال شابتالا على الهواء: “صحيح، ذلك خطأ (استخدام الطائرة).. لقد كان قرار القائد العام، فقد رأينا على الشاشة أن هناك قصفًا لجنودنا. لقد انتهكوا (جيش العدو) اتفاقيات مينسك”.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن كييف تختار بين إظهار “القوة” وتنفيذ اتفاقات مينسك، وذلك بعد استخدام الطائرة التركية والمحظور استخدامها وفقا للاتفاقيات.

وقال لافروف على قناة روسيا 24: “وهذه القصة الغامضة مع طائرة بيرقدار المسيرة: يقول قائد القوات المسلحة لأوكرانيا إنه تم استخدام هذا السلاح، ويقول وزير الدفاع إنه لم يحدث شيء مثل هذا”.

وأضاف:

“أظن أنهم الآن يجادلون ما إذا كان الأفضل لهم أن يظهروا “قوتهم” لأنهم بدأوا القصف في انتهاك صارخ ومباشر لمينسك أو أن يقولوا إنهم ما زالوا يفيون باتفاقات مينسك، ويقترحون التجمع في “صيغة نورماندي”.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في وقت سابق أن الجيش استخدم لأول مرة طائرة بدون طيار من طراز بيرقدار في دونباس، ودمر مدافع الهاوتزر للعدو بقنبلة.

لكن وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، جادل بأن استخدام كييف للطائرة بدون طيار لم ينتهك اتفاقيات مينسك، وتم اتباع جميع الإجراءات.

وقال أوليكسي أريستوفيتش، المستشار المستقل لرئيس مكتب رئيس أوكرانيا والسكرتير الصحفي لوفد كييف في مجموعة الاتصال حول دونباس، إن استخدام هجوم الطائرات بدون طيار لا ينتهك اتفاقيات مينسك.

ووصف الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا استخدام أوكرانيا بيرقدار في دونباس بأنه لعبة خطيرة للغاية، وقد لا تتخيل كييف عواقبها.

وفقًا لاتفاقيات مينسك، يُحظر استخدام الطائرات بدون طيار في دونباس، باستثناء الطائرات بدون طيار التابعة لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

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