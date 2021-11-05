محمد بن مسعود - الدمام - ”عبدالملك الحوثي” يلتقي بوفد من قبائل ”مارب” و”شبوة” ويدعو لصلح عام

التقى زعيم الحوثيين عبد الملك بدر الدين الحوثي، اليوم الخميس، بوفد من قبائل مديرية العبدية وعدد من مديريات مأرب وشبوة التي سقطت بيد المليشيا مؤخرا.

وذكرت وسائل إعلام حوثية، أن الحوثي دعا “أبناء مديرية العبدية وكل المناطق لصلح عام في قضايا الثأر والتعاون لتثبيت الأمن والاستقرار”.

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وحث حكومة الحوثيين والسلطة المحلية المعينة من الحوثيين بمحافظتي مأرب وشبوة على الاهتمام بالمواطنين في المديريات التي سيطروا عليها.

و وجه الحوثي بإطلاق أسرى مديرية العبدية.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى، أن عبد الملك الحوثي وجه بالإفراج عن 52 أسيرا من أبناء العبدية بعد لقائه بوفد من مشائخ المديرية.

وتشهد جبهات القتال بمحافظة مارب، معارك عنيفة ومتواصلة بين الحوثيين والجيش اليمني المسنود برجال القبائل ومقاتلات التحالف الداعم للشرعية، خلفت مئات القتلى والجرحى من الجانبين، وسط دعوات متواصلة للحوثيين بوقف التصعيد العسكري وسرعة الدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب.