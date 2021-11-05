محمد بن مسعود - الدمام - شاهد: شاب يتحرش بفتاة قاصر داخل مول شهير في جدة ويطلب منها حساباتها على مواقع التواصل وعندما رفضت.. قام بهذا العمل القذر والصادم..(فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ، وثق واقعة تحرش رجل بـ “فتاة قاصر” داخل أحد المولات التجارية في جدة حيث طلب منها حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهر الفيديو المتداول ، الرجل وهو يستوقف الفتاة ، وطلب منها حساباتها بمواقع التواصل ، وعندما رفضت الفتاة أحضر أصدقاءه في محاولة لمضايقاتها.
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وأشار مغردون إلى أن الرجل في العقد الرابع من العمر بينما تبلغ الفتاة 14 عاما. وأثار الفيديو حالة من الجدل واستنكر العديد من المغردين الواقعة.
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