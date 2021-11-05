محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. رجل يشكو زوجته: زوجتي لا ترضى بمعاشرتي إلا بعد أن أدفع لها خمسين جنيهاً فهل هذا يرضي الله؟.. ورد صادم وغير متوقع من الداعية المصري مبروك عطيه..(فيديو)

أجاب الداعية المصري مبروك عطيه ، على سؤال أحد المتابعين ، حيث قال السائل: زوجتي لا ترضى بمعاشرتي إلا بعد أن أدفع لها خمسين جنيهاً فهل هذا يرضي الله؟ . وقال مبروك عطيه ، ” إذا أجابك شيخ صغير كان قال لك لا يجوز ، لكن أنا اقول لك اعتبر طلبها للمال من باب المُداعبة ” . قد يهمك ايضاً وتابع ، ” زوجتك لو حكيمة وعاقلة وأنت بخيل ، فهى تلجأ لهذا الطلب أثناء إشباع رغبتك ، لكي تأخذ منك المال ” ، مٌضيفاً ، ” أنما في حال كان الزوج ليس بخيل ويعطي زوجته مال يكفي لحاجتها فأن زوجته لا يجوز لها طلب المال مقابل معاشرته ” .

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رجل يشكو زوجته: زوجتي لا ترضى بمعاشرتي إلا بعد أن أدفع لها خمسين جنيهاً فهل هذا يرضي الله؟.. ورد صادم وغير متوقع من الداعية المصري مبروك عطيه..(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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