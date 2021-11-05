محمد بن مسعود - الدمام - لن يستعيدها من فنادق الرياض.. ”البخيتي” يفتح النار على ”هادي” و”الاحمر”

قال القيادي الحوثي المنشق علي البخيتي، إن ” من فشل في حماية الدولة والجمهورية من صنعاء لن يستعيدها من فنادق الرياض”؛ في إشارة الى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ونائبه علي محسن الاحمر، وبقية القيادات العسكرية والحزبية والقبلية ورجال الاعمال.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، رصدها “اليمن السعيد”، إن “ما يحدث في اليمن نتيجة طبيعية لاستمرار رئيس معاق ذهنيًا في السلطة منذ تسع سنوات”.

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وتابع: ونتيجة كذلك لتمكين الفاسد المهزوم دومًا علي محسن الأحمر من قيادة الجيش.

وأكد على أن القرارات الخاطئة والكارثية لا يمكن أن تصنع نجاح، ومن فشل في حماية الدولة والجمهورية من صنعاء لن يستعيدها من فنادق الرياض.

يأتي ذلك في ظل سخط عارم ضد بقاء الرئيس هادي ونائبه والحكومة اليمنية المعترف بها، في الرياض، بدلا عن العودة إلى أحد المحافظات المحررة، وقيادة المعركة الحقيقية، للخلاص من المتمردين الحوثيين، وإنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة.