محمد بن مسعود - الدمام - خبير مصرفي يكشف عن خطوة واحدة لإعادة سعر الدولار إلى 250 ريالً يمني خلال يوم واحد.. ما الذي يمنع الرئيس هادي من إعلانها؟

كشف خبير مصرفي يمني عن السبب الرئيسي لانهيار الريال اليمني بشكل مخيف، خلال الآونة الأخيرة، وخطوة واحدة يمكن أن تعيد سعر الدولار إلى أقل من 300 ريالًا في يوم واحد.

وقال الخبير المصرفي علي التويتي، إن نزول سعر الصرف إلى 300 ريالًا خلال يوم واحد، لن يكون إلا بتغيير ادارة البنك المركزي في عدن.

قد يهمك ايضاً

وأكد التويتي أنه من الممكن هبوط الدولار إلى 250 ريالًا إذا توفرت الإدارة ذات الكفاءة للبنك المركزي، مع ضرورة النزول الميداني لممارسة الرقابة.

واتهم التويتي، الرئيس هادي بالتورط في عمليات الفساد الحاصل في الجانب الاقتصادي، مشيرًا إلى أن إصراره على بقاء إدارة البنك المركزي الحالية رغم فشلها، أن حصة الرئيس تصل إليه إلى مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض.

ويشهد الريال اليمني انهيارًا متسارعًا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث كسر الدولار حاجز 1500 في تداولات اليوم الخميس، بحسب مصادر مصرفية.