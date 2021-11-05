محمد بن مسعود - الدمام - هل مأرب في خطر..؟ الجنرال الأحمر يجيب ويكشف عن إقالة قيادات عسكرية بسبب تراجع الجيش

كشف نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر، عن أسباب تراجع القوات الحكومية في مختلف الجبهات القتالية، لا سيما في محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وأجاب الأحمر عما إذا كانت مأرب في خطر لصحيفة “عكاظ” السعودية، وقال ان التراجع الذي تعرضت له المعركة لم يكن في نهم أو الجوف وحسب، بل في سائر الجبهات، من الجوف حتى الضالع، وتعز.

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مضيفا: “محاولة إدانة شخص واحد وتحميله مسؤولية ما حدث أمر غير منطقي، لقد قمنا من ناحيتنا بإقالة ستة قادة عسكريين وأحلناهم للتحقيق، ثم ظهر بعضهم في وسائل التواصل لاتهام قيادات في الشرعية بتسليم مديريات بعينها إلى الحوثي، وهذا محض افتراء”.