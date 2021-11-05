محمد بن مسعود - الدمام - أول بيان للحوثيين بعد التقدم باتجاه مدينة مأرب والسيطرة على مقر اللواء 117 مشاة

أعلنت قوات الحوثي، في وقت متأخر من مساء الخميس، عن تعرض قواتها لسلسلة ضربات جوية موجعة في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقالت قوات الحوثي في بيان لها، إن طيران التحالف استهدف بنحو 18 غارة جوية مواقع وتجمعات للمليشيات الانقلابية في مديريتي صرواح و الجوبة.

قد يهمك ايضاً

وأوضحت أن طيران التحالف استهدف بعشر غارات جوية تعزيزات وآليات عسكرية لقوات الحوثي في مديرية صرواح.كما استهدف بثمان غارات مواقع عسكرية وتجمعات للحوثيين في مديرية الجوبة جنوبي مأرب.

وفي وقت سابق أكدت مصادر عسكرية وميدانية، ان قوات الحوثي حققت تقدما جديدا باتجاه مدينة مأرب، وسيطرة على معسكر أم ريش، مقر اللواء 117 مشاة التابع للحكومة الشرعية في مديرية الجوبة جنوبي مأرب.

وكان التحالف العربي قد أعلن تنفيذ (25) عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي بصرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية، مؤكدا أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (14) من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من (115) عنصراً إرهابياً.