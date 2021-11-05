محمد بن مسعود - الدمام - المبعوث الأمريكي يصل إلى عدن تزامنًا مع تطورات متسارعة في مارب

وصل المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينج، اليوم الخميس، إلى العاصمة المؤقتة عدن، تزامنًا مع تطورات عسكرية متسارعة في مارب.

وقالت المصادر إن ليندركينج، وصل إلى عدن، للقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وأطراف أخرى ضمن جولته للشرق الأوسط.

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وأشارت المصاد، إلى أن اللقاء يهدف لبحث التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة اليمنيّة، واستمرار مليشا ايران الحوثي بالهجوم على مدينة مأرب واستهداف المدنيين والبنى التحتية.

ولفتت المصادر، إلى أن المبعوث الأممي سيناقش مع رئيس الوزراء، الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض، الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوب والحكومة الشرعية.