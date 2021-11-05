محمد بن مسعود - الدمام - معارك هي الأعنف وخسائر كبيرة.. وقوات الشرعية تعلن آخر المستجدات الميدانية للمعارك في مأرب

كشفت قوات الجيش الوطني عن آخر المستجدات الميدانية والعسكرية للمعارك التي يخوضها الأبطال بالجيش والمقاومة الشعبية ضد مليشيا الحوثي، في مختلف الجبهات القتالية في محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد، وسط خسائر بشرية ومادية جسيمة، تتكبدها المليشيا الحوثية الإيرانية.

وبحسب صحيفة الجيش “سبتمبر نت”، فإنه على امتداد مسرح هذه العمليات القتالية في مختلف الجبهات الجنوبية، تشهد الجبهة الغربية من المحافظة ذاتها معارك هي الأعنف بين أبطال الجيش والمقاومة وبين المليشيا الحوثية، فيها تكبدت الأخيرة خسائر كبيرة بشرية ومادية.

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معارك استنزاف

في السياق، يؤكد العميد الركن علي الحوري، مدير دائرة شؤون الضباط في وزارة الدفاع وأحد القيادات الميدانية والعسكرية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، أن أبطال الجيش الوطني مسنودون برجال المقاومة الشعبية خلال الساعات الماضية خاضوا معارك عسكرية بطولية بمختلف جبهات المحافظة، استنزفت القدرات القتالية للمليشيا.

وقال العميد الحوري، إن أبطال الجيش الوطني، والمقاومة، ورجال القبائل، خاضوا ملاحم بطولية وينفذون عمليات هجومية، ويفشلون كافة المحاولات اليائسة التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإيرانية في مختلف الجبهات.

ولفت العميد الحوري، إلى سقوط المئات من عناصر هذه المليشيا الإيرانية بين قتيل وجريح وأسير، بينهم قيادات ميدانية، مشيرًا إلى أن مدفعية الجيش الوطني دمرت في الجبهات الجنوبية للمحافظة أكثر من 12عربة مدرعة، و11 طقماً قتالياً، وعدداً من المعدات والأسلحة.

وأضاف أن طيران التحالف العربي دمر بعدة غارات جوية مركزة مدافع 23 تابعة للمليشيا الإيرانية، ونحو 3 عربات bmb، ومخزن أسلحة و8 عربات مدرعة ونحو 13 طقماً قتالياً، كانت تحمل أسلحة ومعدات وتعزيزات للمليشيا.

وأكد العميد الحوري أن قوات الجيش الوطني تمكنت من كسر هجمات عدة للمليشيا الحوثية الإيرانية في الجبهات الغربية لمحافظة مأرب، مشيرًا إلى أن المليشيا الإرهابية تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة، حيث سقط العشرات من عناصرها وقياداتها بين قتيل وجريح.

وبيّن العميد الحوري، أن مدفعية الجيش الوطني في الجبهات الجنوبية دمرت أيضاً خلال اليومين الماضيين 7 عربات مدرعة، و9 أطقم قتالية، بمن عليها من تعزيزات لتلك العصابة الإجرامية.

ضربات موجعة

القيادي الميداني العميد الركن حسين الحليسي، من جانبه أكد أن مليشيا الحوثي الإيرانية تلقت على مدى الأيام القليلة الماضية ضربات موجعة على يد أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية في ذات الجبهة، وتكبّدت خسائر بشرية ومادية كبيرة في عدتها وعتادها العسكرية.

وأوضح العميد الحليسي أن أبطال الجيش ورجال المقاومة الشعبية يواصلون خوض معاركهم البطولية، وتسطير أروع الملاحم البطولية، وتمكنوا من كسر مئات الهجمات التي شنتها تلك العصابة الإجرامية، وأجبروها على التراجع والفرار بعد أن كبّدوها خسائر ساحقة.

وأشار العميد الحليسي إلى أن المئات من قيادات وعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية سقطوا على امتداد خط المواجهات العسكرية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب بين قتيل وجريح بنيران أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة، مؤكداً أن عشرات الجثث من عناصر المليشيا الإيرانية الإرهابية ما تزال متناثرة على جبال وشعاب مديرية الجوبة، ولم يتم انتشالها حتى الآن.