محمد بن مسعود - الدمام - مسؤول حكومي يكشف عن آخر ورقة بحوزة الشرعية لإنقاذ مدينة مارب من سيطرة الحوثيين

كشف دبلوماسي يمني سابق، عن ورقة أخيرة بإمكان الحكومة الشرعية رفعها في وجه مليشيا الحوثي وإنقاذ مدينة مارب من السقوط.

وقال السفير اليمني السابق، لدى سوريا، عبدالوهاب طواف إن ‘‘لمليشيا الحوثي مشروع هاشمي في اليمن، وهي جزء من مشروع فارسي شيعي في المنطقة’’.

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وأشار إلى أن ‘‘تقدمهم المستمر في جبهة مأرب يقوض جهود عملية السلام، والاستقرار في اليمن’’.

وأكد طواف أن ‘‘بيد الحكومة اليمنية الإعلان عن إلغاء ستوكهولم، إن استمرت الميليشيا في عدوانها’’.. مشيرًا إلى أن ‘‘صمتها (الحكومة) يقتلنا أكثر من صواريخ بني فارس’’.

وأعلنت مليشيا الحوثي، صباح الخميس، إحكام سيطرتها على معسكر أم ريش، بمديرية الجوبة، في ظل صمت حكومي مثير إزاء الوضع الكارثي في مارب.