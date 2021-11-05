محمد بن مسعود - الدمام - تفاصيل حكم حوثي على متهم باغتصاب وقتل طفل في ذمار ” صور “

أصدرت مليشيا الحوثي حكم قضائي في حق متهم في جريمة قتل واغتصاب الطفل “عبدالجليل العشاري” بضرب رقبته بالسيف أو الإعدام بالرصاص بعد تحول الجريمة إلى قضية رأي عام .

وبحسب منطوق الحكم الصادر من رئيس المحكمة الجزائية الإبتدائية في ذمار ياسر العمدي والذي قضى بإعدام المدان عبدالله عبده عبدالله عبادي -22 عاما-، بتهمة اغتصاب وقتل الطفل عبدالجليل أحمد عبده العشاري -11 أعوام – منتصف العام الحالي .

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وتضمن الحكم بإعدام المدان قصاصا وتعزيرا رميا بالرصاص أو ضربا بالسيف على أن ينفذ الحكم في مكان عام , مع إلزام المدان بدفع مبلغ عشرة مليون ريال لورثة الطفل – والده ووالدته – بالإضافة إلى مليون ريال مقابل نفقات التقاضي .

وترجع جريمة اغتصاب وقتل الطفل “العشاري” الى تاريخ 16 يوليو 2021م بعد استدراج الطفل من قبل المتهم ” عبادي” والذي يعمل في بقالة والقيام بقتل الطفل بعد اغتصابه والعثور على جثة الطفل بعد أكثر من اسبوعين وهي مرمية في أحد الأودية في شعب ذران التابعة لمديرية جبل الشرق، غرب ذمار، بعد أسبوع من اختطافه .

وتحولت جريمة مقتل الطفل “العشاري” إلى قضية رأي عام بعد إتهام أهالي الطفل عصابة مجهولة لم تسمها بقتل الطفل ونهب أعضائه وذلك بعد العثور على جثة الطفل منزوعة الأحشاء والتي أعقبها قيام أبناء قبيلة ومشايخ عتمه بتنظيم أكثر من مظاهرة ضد المليشيا الحوثية لكشف تفاصيل الجريمة .

من جهة أخرى طالبت منظمة رايتس رادار المليشيا الحوثية بكشف تفاصيل مقتل الطفل العشاري، والذي عثر على جثته بدون أحشاء جنوب محافظة ذمار.

وفي مطلع اغسطس 2021م قامت المليشيا الحوثية بالقبض على المجني عليه وكشف تفاصيل الجريمة .

وذكرت أن المتهم قام باستدراج الطفل المجني عليه، واغتصابه وضربه بواسطة هراوة حتى فارق الحياة، وإدخال جثته في “شوالة” وإلقاءه في جبل زبدات المطل على وادي رباع الذي يبعد عن مدينة الشرق من جهة الجنوب مسافة 3 كيلو متر.