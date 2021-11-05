محمد بن مسعود - الدمام - آخر أخبار الوافدين في السعودية اليوم .. صدور قرارات جديدة ومفاجئة بشأن نظام العمل للأجانب وجميع المقيمين في المملكة

أخبار الوافدين في السعودية اليوم ، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، قراراً بإضافة 4 عقوبات جديدة إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في نظام العمل السعودي، وذلك في إطار آخر القرارات السعودية للأجانب اليوم 2021 .

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة المصري، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض جاء فيه أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، المهندس أحمد سليمان الراجحي، أصدر قرارا بإضافة 4 عقوبات جديدة إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في نظام العمل السعودي.

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أخبار الوافدين في السعودية اليوم

وأوضح أن أول هذه العقوبات الجديدة في الجدول حملت الرقم (64) بوصف المخالفة “تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة”، وحددت عقوبتها بغرامة 20 ألف ريال.

أما المخالفة رقم (65) هي: “عدم تقيد المنصات الإلكترونية التشاركية بالآلية المعتمدة من قبل الوزارة للتحقق من عدم عمل العامل باسم أشخاص آخرين”، وعقوبتها غرامة 10 آلاف ريال.

وتضمنت المخالفة (66) من جدول العقوبات “عدم التزام المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بمشاركة الوزارة بالبيانات المطلوبة، وفق الآلية التي تحددها الوزارة أو مشاركة الوزارة ببيانات غير مكتملة”، وحددت عقوبتها بغرامة 50 ألف ريال.

والمخالفة رقم (67 هي: “مشاركة المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة الوزارة بيانات غير صحيحة للعاملين بما يخالف الآلية التي تحددها الوزارة”، وحددت عقوبتها بغرامة 5 آلاف ريال وتتعدد جميع العقوبات بتعدد العمال.

وأكد وزير الموارد البشرية السعودي العمل بالعقوبات الجديدة فوراً، واتخاذ ما يلزم لإبلاغ القرار للجهات المعنية وتنفيذه.