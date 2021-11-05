محمد بن مسعود - الدمام - ورد الآن : الحوثي يصدر قرارات عاجلة ومفاجئة بشأن مدينة مأرب بعد دقائق من لقائه بوفد قبلي كبير من مشائخ مأرب (تفاصيل)

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الخميس 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إطلاق سراح جميع الأسرى من أبناء مديرية العبدية في مأرب شمال شرقي اليمن.

وقال عبد القادر المرتضى رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” رصدها “الميدان اليمني”، أنه “بتوجيه من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي” تم اليوم العفو والإفراج عن جميع الأسرى من أبناء مديرية العبدية وعددهم 52 أسيرا.

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وحسب وسائل إعلام محلية، فإن هذه الخطوة جاءت بعد اجتماع عقده عبد الملك الحوثي بوفد من مشائخ ووجهاء مديرية العبدية و”عدد من مديريات مأرب وشبوة المحررة مؤخرا” في صنعاء في وقت سابق اليوم.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن عبد الملك الحوثي “دعا أبناء مديرية العبدية وكل المناطق المحررة لصلح عام في قضايا الثأر والتعاون مع الدولة لتثبيت الأمن والاستقرار”.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلنت قوات الحوثيين السيطرة على مديرية العبدية في محافظة مأرب ضمن المرحلة الأولى من عملية “ربيع النصر” والتي أدت إلى سيطرتها على عدد من المديريات في محافظتي شبوة ومأرب.

وكانت مديريات العبدية والجوبة وجبل مراد، من أهم التحصينات الدفاعية للشرعية على منابع النفط والغاز التي تتركز في مديرية مأرب الوادي ومدينة مأرب عاصمة المحافظة.

وتشهد محافظة مأرب الغنية النفط، منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي، إثر إطلاق المليشيا عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.

وتمثل السيطرة على مدينة مأرب أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافر النفطية.

والقتال في مأرب يمثل جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين الحوثيين من جهة، والجيش الوطني مدعوماً بتحالف عسكري تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها المليشيات بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.