محمد بن مسعود - الدمام - “مناع العسيري” يحتفل بعقد قرانه بجدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-05 احتفل الشاب مناع بن محمد عسيري مساء البارحة بعقد قرانه على ابنة علي بن أحمد عسيري بجدة وسط حضور أفراد الأسرتين وعدد من الأقارب والأعيان. 05 نوفمبر 2021 – 30 ربيع الأول 1443 01:24 AM احتفل الشاب مناع بن محمد عسيري مساء البارحة بعقد قرانه على ابنة علي بن أحمد عسيري بجدة وسط حضور أفراد الأسرتين وعدد من الأقارب والأعيان.

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