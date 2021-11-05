التقى مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد، وزيرة الدولة لشؤون الدفاع بمملكة إسبانيا إسبيرانثا كاستيليرو يماثاريس، وذلك على هامش معرض الدفاع والأمن الدولي المقام في العاصمة الإسبانية .
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والملحق العسكري السعودي لدى مملكة إسبانيا العميد الركن خالد الغفيلي.
“البياري” يلتقي بوزيرة شؤون الدفاع الإسبانية على هامش معرض مدريد
وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-11-05
التقى مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد، وزيرة الدولة لشؤون الدفاع بمملكة إسبانيا إسبيرانثا كاستيليرو يماثاريس، وذلك على هامش معرض الدفاع والأمن الدولي المقام في العاصمة الإسبانية .
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والملحق العسكري السعودي لدى مملكة إسبانيا العميد الركن خالد الغفيلي.
05 نوفمبر 2021 – 30 ربيع الأول 1443
12:45 AM
جرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين البلدين الصديقين
التقى مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد، وزيرة الدولة لشؤون الدفاع بمملكة إسبانيا إسبيرانثا كاستيليرو يماثاريس، وذلك على هامش معرض الدفاع والأمن الدولي المقام في العاصمة الإسبانية .
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والملحق العسكري السعودي لدى مملكة إسبانيا العميد الركن خالد الغفيلي.
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