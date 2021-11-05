“البياري” يلتقي بوزيرة شؤون الدفاع الإسبانية على هامش معرض مدريد

محمد بن مسعود - الدمام - جرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين البلدين الصديقين

التقى مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد، وزيرة الدولة لشؤون الدفاع بمملكة إسبانيا إسبيرانثا كاستيليرو يماثاريس، وذلك على هامش معرض الدفاع والأمن الدولي المقام في العاصمة الإسبانية .

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والملحق العسكري السعودي لدى مملكة إسبانيا العميد الركن خالد الغفيلي.