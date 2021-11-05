شكرا لقرائتكم خبر عن «التوطين»: ضبط مخالفتين وإغلاق منشأة في عرعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت لجنة المتابعة الميدانية لبرنامج التوطين في منطقة الحدود الشمالية أمس (23 ) جولة رقابية على أنشطة بيع الذهب والمجوهرات وأنشطة بيع الهدايا، والإكسسوارات بمدينة عرعر، وأسفرت الجولات عن ضبط مخالفتين وإنذار وإغلاق منشأة واحدة.

ودعت اللجنة أصحاب المنشآت والأنشطة المستهدفة بالتوطين، سرعة توطين الوظائف تفادياً لتطبيق العقوبات بحق المخالفين، مؤكدةً استمرارها في جولاتها الميدانية لمتابعة قرارات التوطين على جميع الأنشطة المستهدفة.